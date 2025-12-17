“Se una notte in Irpinia un viaggiatore” fa tappa a San Michele di Serino

Il viaggio di “Se una notte in Irpinia un viaggiatore” approda a San Michele di Serino per “La Festa del Drago”, nuovo capitolo della seconda edizione del progetto culturale curato

da Elementi che trasforma gli spazi pubblici irpini in palcoscenici di nuove narrazioni.

Come nel celebre romanzo calviniano “Se una notte d’inverno un viaggiatore”, in cui ogni

capitolo si interrompe lasciando il lettore in sospeso, il viaggiatore attraversa l’Irpinia e

scopre sei comuni che diventano altrettanti capitoli interrotti, ognuno con la propria storia

da raccontare. Luoghi incompiuti che si rigenerano, spazi pubblici da riscoprire attraverso

concerti, performance teatrali, talk, djset e allestimenti scenografici.

Il 19 dicembre la Palestra comunale diventa il cuore pulsante di questa rigenerazione,

ospitando una serata che intreccia musica dal vivo e dj set con quattro protagonisti della

scena contemporanea: Yayo, Ugo Crepa, il dj set live di Fuera e Gamino. Un mix di

sonorità ed energie che trasformeranno uno spazio sportivo in un luogo di

sperimentazione artistica.

Ma il racconto del progetto si snoda anche attraverso i tarocchi che reinterpretano i

simboli dei comuni coinvolti, destinati a diventare opere di arte urbana: installazioni site

specific, simboliche e identitarie, realizzate con il coinvolgimento dei collettivi artistici irpini.

San Michele di Serino, piccolo comune già disseminato di opere di arte urbana, accoglierà

un live painting con gli interventi di Vito Villannacci Friends lungo il muro del

perimetro laterale della casa comunale. Un’azione artistica dal vivo che lascerà un segno permanente sul territorio, arricchendo il patrimonio artistico del paese.

“Se una notte in Irpinia un viaggiatore” continua così a diffondere bellezza e cultura: la

rigenerazione passa anche da ciò che resta sui territori anche quando il viaggiatore sarà

ripartito.

L’ingresso è libero.