L’eredità del cuore, ad Ariano una giornata di prevenzione in memoria del dottor Gennaro Bellizzi

“L’eredità del cuore” è questo il titolo della giornata di prevenzione promossa dall’Asl di Avellino in collaborazione con la Croce Rossa Italiana – Comitato di Ariano Irpino, che si terrà sabato 20 dicembre presso il Centro Pastore di Ariano Irpino in via Mancini. Un modo per fare prevenzione, per stare al fianco delle persone ed onorare l’eredità professionale di Gennaro Bellizzi, punto di riferimento per la cardiologia sul territorio irpino.

I cittadini, di età compresa tra i 45 e i 65 anni, potranno accedere alle visite e agli esami

gratuitamente, previa prenotazione al numero 0825.877275 chiamando dalle 9:00 alle 13:00.

La giornata sarà preceduta dalla benedizione di S.E. Mons. Sergio Melillo, Vescovo della

Diocesi di Ariano e Lacedonia mentre dalle ore 9:00 alle ore 13:00 sarà possibile effettuare:

Controlli Cardiologici e Metabolici

• Visita cardiologica ed ECG

• Valutazione del rischio cardiovascolare

• Screening metabolico: glicemia e colesterolo (digiuno), prevenzione del diabete

mellito

• Consulenza nutrizionale: indicazioni per una dieta amica del cuore

Screening Endocrinologico e Scheletrico

• Consulenza per osteoporosi + eventuale REMS (a discrezione del medico)

• Visita endocrinologica: valutazione tiroidea

• Visita reumatologica: prevenzione delle malattie infiammatorie e degenerative

Salute Respiratoria e Digestiva

• Visita pneumologica: screening respiratorio

• Visita gastroenterologica: consigli per la salute digestiva + info sullo screening del

colon-retto, fascia di età 50-69 anni

Salute Femminile

• Visita senologica (prevenzione tumore del seno)

• PAP Test (screening ginecologico per il tumore del collo dell’utero), fascia di età 25-

64 anni

La Prenotazione è obbligatoria e nominativa.