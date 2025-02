Scuole, servizi e innovazioni: l’assessore Fortini a Sant’Angelo dei Lombardi

“Scuole, servizi e innovazioni: azioni per gli studenti delle aree interne” è il titolo

dell’incontro che si terrà all’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Francesco De

Sanctis” di Sant’Angelo dei Lombardi.

Il convegno si terrà giovedì 20 febbraio 2025 alle ore 10:00 presso l’auditorium dell’Istituto scolastico.

Si discuterà di come migliorare i servizi per gli studenti dell’Alta Irpinia e delle aree

limitrofe, dai trasporti alle attività in classe e con quali strumenti. All’incontro

prenderà parte anche l’assessore regionale a Scuola, Politiche Sociali e Politiche

giovanili, Lucia Fortini. La giornata sarà aperta da testimonianze e riflessioni della

comunità scolastica, in un confronto partecipato. Gli interventi sono affidati a

Rosanna Repole, presidente della Città dell’Alta Irpinia e sindaco di Sant’Angelo dei

Lombardi; Pietro Caterini, dirigente scolastico IISS Francesco De Sanctis; Anthony

Acconcia, amministratore unico A.IR. Autoservizi Irpini Spa; Maurizio Petracca,

consigliere regionale e presidente Commissione regionale Agricoltura. Concluderà

l’assessore regionale Lucia Fortini.