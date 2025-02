Montemiletto: al via il punto prelievi dell’ASL

A partire da mercoledì 19 febbraio 2025, sarà attivo a Montemiletto un nuovo punto prelievi dell’ASL. Il servizio sarà disponibile a mercoledì alterni, dalle 8:30 alle 10:30, e i cittadini potranno prenotarsi pagando esclusivamente il ticket presso le farmacie.

L’iniziativa nasce in risposta alle preoccupazioni della comunità, sorte dopo la chiusura di un laboratorio di analisi privato. Molti residenti, infatti, si erano trovati in difficoltà, soprattutto coloro che non avevano la possibilità di spostarsi per raggiungere i laboratori più vicini o di avvalersi di un servizio domiciliare a pagamento.

Grazie a questo nuovo punto prelievi, il servizio sanitario si avvicina ulteriormente ai cittadini, garantendo un supporto essenziale, in particolare alla fascia più anziana della popolazione. Inoltre, in base alle necessità della comunità, il servizio potrà essere potenziato per rispondere al meglio alla domanda locale.