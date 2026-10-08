“Scuole per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”: UNICEF Avellino chiama a raccolta gli istituti della provincia per l’anno scolastico 2026/2027

L’iniziativa, che nasce in attuazione del Protocollo d’intesa nazionale tra il Ministero dell’Istruzione e del Merito e UNICEF Italia, si rivolge agli istituti scolastici del primo e del secondo ciclo. L’obiettivo principale è promuovere la conoscenza e l’attuazione della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia nel contesto scolastico, favorendo la partecipazione attiva delle studentesse e degli studenti e la costruzione di ambienti di apprendimento inclusivi, in coerenza con le Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica.

Le scuole interessate dovranno formalizzare l’adesione entro e non oltre il 19 ottobre 2026, compilando l’apposito modulo disponibile nella sezione dedicata del sito UNICEF Italia “Scuole per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”.

Quest’anno l’impegno del comitato sul territorio si arricchisce di un importante valore aggiunto: le scuole potranno infatti contare sul supporto operativo dei giovani operatori del Servizio Civile, pronti ad affiancare i docenti nelle attività previste dal programma.

Il Comitato Provinciale UNICEF Avellino è lieto di intraprendere insieme agli istituti della provincia un percorso di crescita, cittadinanza e diritti, in un tempo storico che chiama tutti noi a costruire la pace a partire dal territorio irpino, diffondendo i principi e i valori dell’UNICEF e dell’ONU attraverso sia gli istituti scolastici che la sede del Comitato in via Nappi 24, punto di riferimento costante.

Per ricevere la documentazione completa, la scheda informativa o per qualsiasi ulteriore chiarimento, le scuole e i docenti possono rispondere direttamente all’email comitato.avellino@unicef.it o contattare il numero +39 3421210348.