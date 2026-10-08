Vino, cultura e tradizioni per raccontare l’Irpinia attraverso le sue eccellenze. Sabato 10 ottobre 2026, dalle ore 19.00, il Museo Multimediale della Transumanza ospiterà la terza edizione di “MUMUT Irpinia Wine”, un appuntamento che unisce enogastronomia, musica e promozione del territorio. A caratterizzare questa edizione sarà la partecipazione, con il patrocinio morale, dei Comuni di Montemarano, Lapio, Torre Le Nocelle, Castelfranci, Fontanarosa, Taurasi, Paternopoli e Sant’Angelo all’Esca, insieme al Comune di Villanova del Battista. Una rete che nasce dalla volontà di valorizzare un patrimonio condiviso e rafforzare la collaborazione tra le comunità.

«Questa terza edizione rappresenta soprattutto un messaggio di unità. Ringrazio i sindaci e le amministrazioni che hanno scelto di condividere questo percorso: ognuno dei nostri Comuni custodisce una parte dell’identità irpina e solo facendo rete possiamo valorizzarla pienamente» dichiara il sindaco di Villanova del Battista Ernesto Iorizzo.

Cuore della manifestazione sarà il MUMUT, che attraverso la sua particolare concezione architettonica e un racconto immersivo ripercorre la storia della transumanza. Riaperto nel 2024 dopo un lungo periodo di chiusura, il museo è tornato a essere uno spazio di cultura, incontro e valorizzazione del territorio.

«Nel 2024 abbiamo riaperto una porta e oggi quella porta è diventata un ponte tra la memoria e il futuro – sottolinea il sindaco –. Il MUMUT non è soltanto il museo di Villanova, ma un patrimonio che vogliamo mettere a disposizione dell’intera Irpinia».

Protagoniste della serata saranno le tre DOCG irpine, Fiano di Avellino, Greco di Tufo e Taurasi, affiancate dalle proposte gastronomiche e dai prodotti della tradizione locale. Ad accompagnare il percorso tra i sapori sarà la musica de I Cattivi Maestri, con un omaggio al cantautorato italiano, seguito da un DJ set.

Un ringraziamento particolare è rivolto alla Provincia di Avellino e al presidente Fausto Picone, per l’attenzione e la collaborazione nella valorizzazione del patrimonio culturale e territoriale.

«La nostra ambizione – conclude il sindaco – è costruire una rete sempre più forte tra Comuni e Provincia. L’Irpinia deve imparare a raccontarsi insieme. MUMUT Irpinia Wine vuole essere una festa del vino, della gastronomia, della musica e, soprattutto, una festa dell’Irpinia».

L’appuntamento è per sabato 10 ottobre, dalle ore 19.00, al Museo Multimediale della Transumanza, in piazza Michele Venuti a Villanova del Battista. Ingresso gratuito con accesso da via Roma.