Covid a Luogosano, prolungata la didattica a distanza

A Luogosano la Dad (Didattica a distanza) continuerà fino a lunedì 24 gennaio 2022. La decisione dell’amministrazione è arrivata per arginare la diffusione del Coronavirus. Il sindaco, Carmine Ferrante, dice: “Cari genitori e cari concittadini, confortato dal parere dell’ASL che ha confermato la bontà della scelta di proseguire con la didattica a distanza ancora per alcuni giorni, ho emanato l’ordinanza n. 53 che prolunga il periodo di dad fino a Lunedì 24 gennaio 2022 e prevede il divieto di svolgimento del mercato settimanale per Venerdì 21 gennaio 2022”.