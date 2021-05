Scuole, ad Avellino Superiori ancora in Dad. A Montemiletto di nuovo tutte chiuse

Il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, non cambia idea: le scuole superiori continuano con la didattica a distanza. Il primo cittadino del capoluogo irpino lo ha confermato con una diretta facebook da Campo Genova. “La mia mente è già rivolta alla vicenda scuola. Negli ultimi giorni è stata presentata una denuncia alla Procura della Repubblica da parte del Codacons, nei miei confronti, per interruzione di pubblico servizio. Allo stesso tempo c’è stato un appello da parte dei rappresentanti da parte dei vari istituti affinchè si possa continuare in Dad. Io farò di tutto per tutelare la salute della comunità. Firmerò domani l’ordinanza che prevede la didattica a distanza per le superiori per un’altra settimana”.

Il sindaco di Montemiletto, Minichiello, ha annunciato su facebook “la ospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale fino al 22 maggio 2021 incluso, salvo diverse disposizioni legate all’andamento del quadro epidemiologico locale. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali”.