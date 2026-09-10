Scuole ad Avellino, si parte con gli orari regolari: il calo delle temperature scongiura le uscite anticipate

Niente uscite anticipate o orari ridotti per la riapertura dell’anno scolastico prevista per il 15 settembre. A confermarlo è stata una riunione tenuta questo pomeriggio a Palazzo di Città tra l’assessore all’Istruzione Geppino Giacobbe e i dirigenti scolastici degli istituti comprensivi della città. A far pendere l’ago della bilancia verso la normalità sono state le previsioni meteo: “Le temperature scenderanno di circa 10 gradi già a partire dal weekend – ha spiegato l’assessore Giacobbe – quindi l’ipotesi di orari ridotti è stata accantonata. Ci incontriamo per avviare il nuovo anno nel migliore dei modi, definendo gli ultimi dettagli su trasporti, eventuali piccoli lavori di manutenzione e confermando che il servizio mensa sarà attivo, come di consueto, a partire dal 28 settembre”.

Una scelta dettata dal buonsenso: “Riteniamo opportuno tollerare questi pochi giorni di caldo eccessivo, evitando ulteriori trambusti alle famiglie che hanno le loro esigenze di lavoro e ufficio”, ha dichiarato la dirigente scolastica Alessandra D’Agostino dell’Istituto Comprensivo E. Cocchia – F. Scandone. “Pertanto, si partirà già con gli orari definitivi, come sempre scanditi e come già comunicato ai genitori per tutti gli alunni di ogni grado”.