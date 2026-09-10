A Forino una settimana dedicata ad antifascismo, Resistenza e Costituzione

FORINO – Una settimana di appuntamenti dedicati alla storia dell’antifascismo e della Resistenza, alle testimonianze e al percorso che ha portato alla nascita della Repubblica e della Costituzione. È questo il programma di “Ma la mia idea non muore”, iniziativa promossa dalla Sezione A.N.P.I. Forino – Contrada “Michele Giardino e Umberto Romito”, in programma dal 13 al 20 settembre a Palazzo Caracciolo di Forino. La Sezione, nata nel 2023 e prima Sezione A.N.P.I. costituita in Irpinia, ha sviluppato negli ultimi anni attività sul territorio, incontri nelle scuole e un lavoro di ricerca rivolto in particolare alla storia degli irpini che parteciparono alla Resistenza, in Italia e all’estero. Un’attività che ha avuto tra i suoi obiettivi anche la conoscenza del percorso storico che dall’antifascismo e dalla Liberazione ha condotto alla Repubblica e alla Costituzione. L’appuntamento di settembre vuole inserirsi in questo lavoro e rappresentare l’avvio di un percorso più ampio di ricerca, formazione, divulgazione e confronto pubblico, rivolto alla comunità e alle nuove generazioni.

DOMENICA 13 SETTEMBRE – L’ANTIFASCISMO E IL SIGNIFICATO DELLA TESTIMONIANZA

L’apertura è affidata all’incontro “L’Antifascismo e il significato della Testimonianza”, in programma domenica 13 settembre alle ore 10.30, con la partecipazione di Elena Matteotti, nipote di Giacomo Matteotti. Nel corso dell’incontro sarà ricordata la figura di Giacomo Matteotti, deputato socialista e oppositore del fascismo, ucciso il 10 giugno 1924 dopo aver denunciato in Parlamento le violenze e le responsabilità del regime. Sarà inoltre presentato il volume “Partigiani e Rivoltosi Irpini. Storie di resistenza e libertà”, dedicato alle esperienze degli irpini nella lotta di Liberazione. Interverranno Anna Giardino, presidente della Sezione e coautrice del volume, Alfonso Bruno, vicepresidente della Sezione, e il prof. Ciro Raia, storico. Modererà l’incontro Gianni Festa, direttore de Il Corriere dell’Irpinia. Previsti i saluti del prof. Antonio Troisi, del Comitato Provinciale A.N.P.I. Avellino.

DAL 14 AL 20 SETTEMBRE – LA MOSTRA “PERCORSO VERSO LA COSTITUZIONE”

Per tutta la settimana, la sala convegni di Palazzo Caracciolo ospiterà la mostra “Percorso verso la Costituzione: viaggio storico dall’antifascismo alla Costituzione”. L’esposizione propone un itinerario attraverso figure e vicende dell’antifascismo, della Resistenza e della Liberazione, fino alla nascita della Repubblica e della Costituzione, con un’attenzione particolare al contributo delle Madri Costituenti.La mostra sarà visitabile da lunedì 14 a domenica 20 settembre, dalle ore 18.30 alle 20.30. L’ingresso è gratuito.

DOMENICA 20 SETTEMBRE – DALLA CITTÀ ALLE AREE INTERNE

La manifestazione si concluderà domenica 20 settembre con l’incontro “L’antifascismo e la Resistenza dalla città alle aree interne”. Saranno presenti Francesco Amoretti, figlio di Antonio Amoretti, partigiano e protagonista delle Quattro Giornate di Napoli, e Alessandro Romito, figlio del partigiano Umberto Romito, al quale è intitolata la Sezione insieme a Michele Giardino. L’incontro sarà moderato dal prof. Domenico Fruncillo, ordinario di Sociologia Politica presso l’Università degli Studi di Salerno. I saluti saranno affidati a Giovanni Capobianco, presidente del Comitato Provinciale A.N.P.I. Avellino. Al termine della serata si terrà la Pastasciutta Antifascista, momento conviviale ispirato alla vicenda della famiglia Cervi e divenuto negli anni un appuntamento della memoria antifascista. La partecipazione sarà gratuita. E’ consigliata la prenotazione.

UN’INIZIATIVA CHE GUARDA AL FUTURO

Con “Ma la mia idea non muore”, la Sezione A.N.P.I. di Forino e Contrada intende dare continuità al lavoro svolto sul territorio e sviluppare nuove occasioni di ricerca, formazione e confronto. «L’obiettivo – sottolinea la Sezione A.N.P.I. di Forino e Contrada – è proseguire il lavoro sulla memoria e sulla ricerca storica, trasformandolo in un percorso di approfondimento aperto alla comunità. Testimonianze, ricerca e confronto possono contribuire a una conoscenza più consapevole della nostra storia e dei valori della Resistenza e della Costituzione». “Ma la mia idea non muore” sarà quindi il primo appuntamento di un progetto destinato a proseguire nel tempo con nuove iniziative, incontri, attività di ricerca e momenti di divulgazione sul territorio.