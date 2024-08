Scuolabus per i piccoli comuni, approvati i progetti di trentatré paesi irpini

AVELLINO- Trentatré comuni irpini hanno ottenuto una posizione utile nella graduatoria prevista dalla Deliberazione di Giunta n. 457 del 26/07/2023 la Regione Campania ha effettuato la programmazione delle risorse pari ad € 10 Mln, a valere sul PR FESR 2021/2027, RSO3.2 –Azione 3.2.1, per l’acquisto di mezzi da destinare al servizio di Scuolabus, in favore dei piccoli Comuni della Campania con popolazione inferiore ai 15 mila abitanti con la finalità di migliorare gli standard ambientali di riduzione delle emissioni. Si tratta di alcuni dei comuni che si sono posizionati con un punteggio di almeno 45 punti nella graduatoria seguita all’Avviso pubblico

per l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte dei Comuni interessati all’ attivazione e/o potenziamento del servizio di scuolabus. Che ai 10 milioni già stanziati ne sono stati aggiunti altri 15 dalla Giunta Regionale. La graduatoria approvata dalla Direzione Generale per le Politiche Sociali e Socio-Sanitarie della Regione Campania ha visto in posizione utile i comuni di : San Andrea di Conza, Montefusco, Montemiletto, Gesualdo, Senerchia, Santa Paolina, Pietrastornina, Montella, Gesualdo, Grottolella, Calitri, Forino, Lioni, Casalbore, Marzano di Nola, Mercogliano, Bonito, Venticano, Sturno, Volturara, Grottaminarda, Frigento, Aiello del Sabato, Carife, Nusco, Atripalda, Vallesaccarda, Teora, Calabritto, Lauro, Roccabascerana, Solofra, Bagnoli, Sperone.