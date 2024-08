Operaio di Rotondi muore nel cantiere Aperta un’inchiesta sull’incidente

ROTONDI- Un operaio di 67 anni, originario di Rotondi, per cause in corso di accertamento, è deceduto nel pomeriggio odierno in un cantiere edile sito in via Trociano, ad Airola. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione, l’Ispettorato del Lavoro e i rappresentanti dell’Asl. All’esito degli accertamenti disposti dal Pm della Procura di Benevento, e ascoltate le persone presenti, è stato disposto il sequestro del cantiere, limitato al viale di accesso al garage dove e’ avvenuto l’incidente, e lasciando il resto dell’area libera. L’impresa è assistita dall’avvocato Vittorio Fucci.