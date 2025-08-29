Scuola Viva, ecco le attività al Liceo Scientifico P.S. Mancini

Lunedì 1° settembre 2025, nella sede del Liceo Scientifico “P.S. Mancini” di via De Concili di Avellino, inizieranno le

attività previste dal progetto #Green living schools, inserite nel programma Scuola Viva 2021/2027, II ciclo – II annualità,

promosso dall’Assessore Regionale all’Istruzione dott.ssa Lucia Fortini.

L’azione progettuale mira a promuovere l’integrazione tra scuola e territorio: tante le iniziative messe in campo con le

associazioni locali del CAI, LEGAMBIENTE, FIPAV, Associazione Italo-Britannica, Sistemi NextComm. Novità di questa seconda edizione è la collaborazione con l’UNPLI di Avellino che con il Modulo “Irpina’s Castles” proporrà l’apertura dei beni culturali di tre borghi Irpini: Montefusco, sabato 13 settembre – Avella, sabato 27 settembre – Gesualdo, sabato 11 ottobre. I siti interessati resteranno aperti dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e i visitatori saranno guidati dagli allievi del Liceo alla scoperta dei tre magnifici borghi e dei loro beni artistico-monumentali.

Le aree di riferimento sono:

1. ambiente e sostenibilità con il modulo “Sustainable development laboratory” in collaborazione con Legambiente – sezione di Avellino;

2. ambiente e territorio con il modulo “Discover Irpinia’s Mountains” in collaborazione con il CAI – sezione di Avellino;

3. socializzazione e benessere psico-fisico con il modulo “Sport, wellness on the move… Volleyball” in collaborazione con la Federazione Pallavolo di Avellino;

4. tecnologia e fantasia con il modulo “Create sites with wordpress” in collaborazione con la scuola di formazione Sistemi NextComm di Atripalda;

5. economia ed imprenditorialità con il modulo “La Start up”;

6. competenze linguistiche in lingua inglese con il modulo “#4agapfreeschool” in collaborazione con l’Associazione culturale italo-britannica di Avellino;

7. Beni culturali e Storia locale con il modulo “Irpina’s Castles” in collaborazione con la sezione provinciale dell’UNPLI di Avellino.