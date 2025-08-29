Pietrastornina, in arrivo la IV edizione di Spaghetti Western

Si rinnova, per il quarto anno consecutivo, il gemellaggio ideale tra Pietrastornina e il vecchio West.

L’appuntamento è per il 4, il 5, il 6 e il 7 settembre 2025. Confermata la III^ edizione del “Film Festival”, saranno “Blood Money” dello statunitense William Cook, ⁠”Gallows Ridge” dell’italiano Claudio Cirri e “The Bounty Hunter” dello spagnolo Enrique Novials – 3 cortometraggi a tema western – a contendersi la vittoria finale.

Sarà invece fuori concorso e svelato in anteprima venerdì 5 il corto prodotto da “Spaghetti Western” in collaborazione con il teatro “Ricciardi” di Capua. La proiezione de “I vigliacchi di Big Creek”, per la regia di Gaetano Cucciardi, con soggetto e sceneggiatura di Gianpaolo Gentile, sarà inoltre l’occasione per sancire il gemellaggio artistico e ideale tra lo “Spaghetti Western Pietrastornina” e il “Mequinenenza International Film Festival”.

Altre e numerose saranno le collaborazioni e i contributi che, durante tutto il percorso di avvicinamento, saranno svelati e raccontati.

Non mancheranno spettacoli itineranti, balli e musiche capaci di trasportare il visitatore, per un solo istante, nei luoghi e tra i personaggi plasmati dal genio di Sergio Leone, nelle atmosfere evocate dalle musiche del Maestro Morricone.