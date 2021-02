Avellino Scuola, sit-in studenti davanti al Comune di Avellino 11 Febbraio 2021

Dopo il rinvio della riapertura degli istituti scolastici secondari di secondo grado da parte del sindaco Festa, l’Unione degli Studenti, già protagonista di attivazioni in favore della riapertura, scende in piazza in qualità di sindacato studentesco. Manifesteranno quindi Venerdì 12 febbraio a Piazza del Popolo dalle 11.00 in poi. L’obiettivo è di dare voce agli studenti presso il Consiglio comunale, proporre nuove modalità per una riapertura funzionale e in sicurezza. “La DAD non può essere uno strumento definitivo per la nostra istruzione, è necessario un ritorno in presenza adottando nuovi metodi per la sicurezza” Dichiara Chiara Mariconda, coordinatrice di UDS Avellino “La riapertura a cui stiamo assistendo delle primarie e delle secondarie di primo grado non è ciò che vogliamo: esigiamo investimenti e provvedimenti studiati ad hoc per la nostra sicurezza, ascoltateci” dichiara Anita Maglio, responsabile comunicazione di UDS Avellino.