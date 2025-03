Scuola Rione Parco, appello di Nargi: “Scongiurare chiusura, promuoviamo nuove iscrizioni”

Scongiurare la chiusura della scuola dell’Infanzia di Rione Parco, “Madre Teresa di Calcutta”, promuovere le iscrizioni, salvare un presidio culturale e sociale di grande importanza. Il Sindaco di Avellino, Laura Nargi, a sostegno delle mamme che si battono contro il rischio che la possibile delocalizzazione della monosezione mista per il basso numero di iscritti, a partire dall’anno prossimo, possa condizionare anche la sopravvivenza della Primaria e dell’intero plesso.

Il Sindaco ha ricevuto questa mattina in Comune una delegazione di genitori, che le hanno consegnato le proprie preoccupazioni. Un messaggio che la fascia tricolore ha recepito, e rilanciato. L’appello che Nargi rivolge all’intera cittadinanza è dunque chiaro: «Bisogna scongiurare l’ipotesi di una chiusura della scuola dell’Infanzia. Invito i cittadini di Rione Parco, e più un generale di tutta la città, ad iscrivere i propri figli nelle scuole dei quartieri in cui risiedono. Un plesso scolastico – ricorda la prima cittadina – rappresenta un presidio culturale e sociale di importanza vitale per un quartiere. Come sindaco di questa comunità sono al fianco delle mamme che si battono per la sopravvivenza della scuola di Rione Parco».