Estratta viva dalle macerie a Bari, riconoscimento per Vigili del Fuoco di Avellino

Oggi 17 Marzo al Comando Vigili del Fuoco di Avellino, il riconoscimento del Comandante Maria Angelina d’Agostino e del Vice-Comandante Renato di Meo, oltre quelli già fatti del sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco e del capo del Corpo nazionale Eros Mannino, ai vigili del fuoco che hanno salvato la signora Rosalia il 5 marzo dopo il crollo della sua abitazione nel centro di Bari.

L’eccezionale intervento ad opera di team USAR: “Un intervento magnifico portato a termine con grande professionalità, determinazione e notevole senso d’umanità, una grande operazione durata più di 24h conclusa con il risultato massimo per un vigile del fuoco, salvare una vita umana”.

Ringraziati anche da parte del figlio della signora Rosalia, che ha portato ai vigili del fuoco il saluto della mamma ancora convalescente ma in buone condizioni. Commovente il suo ringraziamento: “Non ci sono parole per esprimere la gratitudine per ciò che avete fatto. Grazie grazie grazie”.