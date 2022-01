Maraia (M5S): plastica e clima

“Di fronte alle conseguenze degli sconvolgimenti climatici in atto non c’è più tempo da perdere, servono azioni concrete su scala locale e contemporaneamente su scala globale. Per questo apprendiamo con soddisfazione della nomina del diplomatico Alessandro Modiano a Inviato Speciale per il Cambiamento climatico. Un passo significativo nato su

impulso del nostro ministro Luigi Di Maio che ha avviato l’iter per questa nomina congiunta voluta oggi da MITE e Farnesina. La lotta alla crisi climatica e gli impegni di riduzione di emissioni di ogni Paese, ribadito alla recente conferenza di Glasgow, sono al centro di un

complesso negoziato internazionale: è giusto e necessario, dunque, che l’Italia metta in campo ogni strumento per rafforzare il suo ruolo da protagonista e contribuire a raggiungere risultati non più prorogabili. La nomina di oggi va sicuramente nella giusta direzione”.

Lo dichiara in una nota il deputato del MoVimento 5 Stelle Generoso Maraia, capogruppo in commissione Ambiente Camera.