“Scudetto torna al Sud”, Piantedosi fa i complimenti al Napoli e alle forze dell’ordine per la sicurezza

NAPOLI- Complimenti al Napoli e alle forze dell’ordine, che stanno garantendo la sicurezza durante i festeggiamenti. Queste le parole del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che in un post ha commentato la vittoria scudetto del Napoli. “Questa sera lo scudetto torna al Sud, nella città dei miei natali. Complimenti ai giocatori del Napoli, che con un campionato trionfale hanno reso felici i loro tifosi e scritto una pagina indimenticabile della storia sportiva italiana. Un successo che premia talento, determinazione e passione. E che racconta il valore dello sport come veicolo di orgoglio, riscatto e coesione sociale. Un ringraziamento sentito anche alle Forze dell’Ordine, per essere impegnate con professionalità nel garantire la sicurezza durante i festeggiamenti. Complimenti Napoli. Campioni d’Italia! Lo sport, quando unisce, vince sempre”.