Donna ferita dal fratello con due coltellate per evitare che l’uomo colpisse il nipotino

PAGO VALLO LAURO- Una nonna “coraggiosa”, che per salvare il nipotino dal pericolo che il suo anziano fratello, con qualche patologia potesse ferirlo con un coltello da cucina, si è frapposta rimediando due tagli al braccio. Questa dovrebbe essere la ricostruzione di quanto avvenuto in serata all’interno di un’abitazione di Pago Vallo Lauro. La vicenda è ancora in fase di ricostruzione da parte degli agenti del Commissariato di Polizia di Lauro. La vicenda al vaglio degli inquirenti, per ora si è conclusa con il fermo dell’autore dell’aggressione e delle lesioni alla sua congiunta, un anziano residente nel nolano, ospite della sorella. A quanto pare l’uomo era proprio ospitato per essere curato proprio dalla sua familiare. Ma per cause in corso di accertamento in serata avrebbe tentato di aggredire con una lama da cucina il nipotino della donna. Una scena che ha fatto subito intervenire la nonna. Che ha allontanato il nipote ed è stata ferita, per fortuna non in maniera grave. Sia la donna che il nipotino sono stati trasferiti in Ospedale. Sul posto sono immediatamente giunti gli agenti del Commissariato di Ps di Lauro, agli ordini del vicequestore Elio Iannuzzi, che hanno condotto in Commissariato l’anziano, in attesa delle decisioni del magistrato di turno. Molto probabile che l’uomo venga tratto in arresto.