Screening oncologici, i camper dell’Asl a Chianche e Taurasi

Continua l’impegno dell’Azienda Sanitaria Locale di Avellino, guidata dal Direttore Generale Mario Nicola Vittorio Ferrante, per la prevenzione sul territorio provinciale con i Camper per lo screening della mammella e del collo dell’utero (o cervice uterina).

Sabato 19 ottobre, in collaborazione con il Comune di Chianche, i Camper dell’ASL faranno tappa in via Angelina dalle ore 9.00 alle ore 14.00.

Per prenotazioni telefonare

3204850828 Jessica Pizzella

Domenica 20 ottobre, in collaborazione con il Comune di Taurasi, i Camper dell’ASL faranno tappa in Via Municipio dalle ore 9.00 alle ore 14.00.

Per prenotazioni telefonare

082774004

3473785154 Martina Santosuosso

Per le donne dai 50 ai 69 anni, residenti in provincia di Avellino, sarà possibile aderire allo screening della mammella,con l’esecuzione gratuita della mammografia, e per le donne dai 25 ai 64 anni, residenti in provincia di Avellino, sarà possibile aderire allo screening del collo dell’utero con l’esecuzione del Pap test.

Il cancro della mammella e quello del collo dell’utero (o della cervice uterina) sono rispettivamente al primo e al secondo posto nel mondo tra i tumori che colpiscono le donne. L’individuazione tempestiva della malattia permette di intervenire in maniera meno invasiva e più efficace e, soprattutto, di accrescere sensibilmente le probabilità di sconfiggere queste tipologie di tumore.