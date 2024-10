Nuovo stadio “Partenio-Lombardi”, la sindaca Nargi assicura: “E’ una mia priorità”

Nuovo Stadio Partenio-Lombardi: nei prossimi giorni è atteso l’incontro tra il patron dell’US Avellino, Angelo Antonio D’Agostino, e l’equipe guidata dall’architetto Gino Zavanella per la presentazione del progetto definitivo.

A fare chiarezza su alcuni aspetti è la sindaca di Avellino, Laura Nargi. Intervenuta a margine della conferenza stampa di presentazione della due giorni dedicata a sport e salute, con particolare focus sulla prevenzione dei tumori femminili, la sindaca ha sottolineato quanto la realizzazione del nuovo impianto sia tra le sue priorità. “È sempre stato uno dei miei principali pensieri – ha rivelato la sindaca -. Ci sono altre questioni importanti, come il Centro per l’Autismo, ma lo stadio segue. Siamo in attesa dell’ultimo progetto definitivo. Siamo pronti e non vediamo l’ora di restituire alla città un nuovo stadio, che rappresenta una nostra priorità” ha ribadito Nargi.