Screening oncologici: fino ad oggi effettuati oltre mille esami diagnostici nei camper

Grande successo per le attività di screening oncologici, ad oggi effettuati circa mille esami diagnostici solo nei camper. L’Azienda Sanitaria Locale di Avellino, guidata da Mario Nicola Vittorio Ferrante, dal 9 marzo al 29 settembre 2024, in 32 giornate dedicate alla prevenzione nei Comuni irpini, ha effettuato:

– 545 mammografie,

– 471 pap test.

Un grande successo anche in termini di numeri, se si considera che i camper continueranno a fare tappa nei Comuni irpini anche nei mesi di ottobre e novembre 2024 per un totale di oltre 40 Comuni raggiunti nel solo 2024.

Nell’anno corrente crescono anche i numeri dei Comuni interessati e degli esami diagnostici eseguiti rispetto al 2023, anno in cui sono state effettuate 23 giornate per 469 mammografie e 375 pap test.

La Direzione Generale targata Ferrante ha inteso dare un forte impulso alle attività di Screening della mammella e della cervice uterina (o collo dell’utero), affiancando alle strutture sanitarie e ospedaliere presenti sul territorio (4 Centri per lo Screening Mammografico e 18 Consultori) anche 2 unità mobili destinate ai 118 comuni della provincia.

Si registra complessivamente per i 3 screening oncologici un trend positivo, sia per il tasso di adesione che per le strategie organizzative ed operative messe in atto dalla Direzione strategica, e un crescente interesse e maggiore sensibilità delle persone al tema della prevenzione.

La consapevolezza della importanza di una diagnosi tempestiva e l’attenzione verso la propria salute rappresentano, infatti, il risultato più importante delle attività di screening promosse dall’ASL.