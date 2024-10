Ariano Irpino: ultimati i lavori principali sul viadotto della SS 90 delle Puglie

Verrà rimosso entro il primo pomeriggio di oggi, martedì 1° ottobre, il senso unico alternato istituito in precedenza per la realizzazione di un intervento di programmata di Anas, per un importo complessivo di 3 milioni di euro grazie all’ultimazione delle attività principali eseguite sull’estradosso, con un anticipo di 20 giorni sul programma dei lavori previsto e comunicato in fase di COV.

Il ripristino della circolazione sulla piena carreggiata avviene in ‘‘modalità provvisoria’’, ovvero con segnaletica di cantiere.

Nei prossimi giorni, principalmente in orario notturno, verrà poi completata la pavimentazione con il tappetino di usura e la relativa segnaletica orizzontale e verticale; verranno installati, inoltre, sempre in orario notturno, i pali di illuminazione stradale.

Le attività complementari proseguiranno al di sotto del viadotto per gli interventi previsti di ripristini corticali su pile, spalle, completamento travi e solette e posa di nuovi appoggi.