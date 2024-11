Scossa nella notte con epicentro a Campobasso avvertita anche in Campania

Stanotte, 9 novembre 2024, una scossa di terremoto di magnitudo 4.6 ha colpito il Molise, con epicentro localizzato vicino a Campobasso, a una profondità di 23 chilometri. La scossa è stata chiaramente avvertita anche nelle regioni vicine, come Abruzzo, Campania e Puglia, spingendo molti residenti a lasciare le loro abitazioni e riversarsi in strada per precauzione. Non si registrano, fortunatamente, danni a persone o cose.