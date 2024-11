Carcere Bellizzi, coltello a serramanico nel Reparto a custodia aperta

AVELLINO- Un coltello a serramanico di venti centimetri e due telefonini,uno solo dei quali recuperato, proprio perche’ in entrambi i casi i detenuti hanno opposto resistenza al personale della Polizia Penitenziaria. A raccontare le ultime “cattive” notizie dal carcere, dove proprio stamattina c’e’ stata la visita del parlamentare di Forza Italia Rubano e’con una nota il sindacato Ossap: Casa Circondariale Avellino l’emergenza e criticità continuano, dimostrando che gli interventi sino ad oggi adottati dall’Amministrazione non hanno sortito gli effetti desiderati-si legge-

Nella giornata di ieri nel Reparto “DE VIVO” a trattamento avanzato,dove dovrebbero esserci detenuti meritevoli della custodia aperta durante una perquisizione ordinaria è stato rinvenuto in una cella un coltello a serramanico perfettamente conservato di circa 20 cm. di apertura.

Il personale operante è stato accerchiato minacciosamente da un gruppo di detenuti che cercavano di ostacolare le operazioni di P.G.

Nello stesso Reparto venivano poi sorpresi due detenuti intenti a telefonare con telefonini in loro possesso illegale. L’esiguo personale di servizio riusciva a prelevare e sequestrare un solo cellulare mentre l’altro veniva occultato dopo la resistenza messa in atto dal detenuto.

L’ OSAPP nella persona del Consigliere Nazionale Emilio FATTORELLO ancora una volta chiede i dovuti e responsabili interventi all’Amministrazione sia a livello PRAP che DAP” sia per le “condizioni lavorative per il Personale di vari Comparti e per una giusta Esecuzione Penale diretta ai detenuti.

Il continuo silenzio dell’ Autorità Amministrativa competente costringerà la scrivente O.S. ad Adire altre Autorità”