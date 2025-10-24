Scossa in Irpinia, il comandante Bellizzi: nessun danno segnalato al momento

AVELLINO- “Tante telefonate, ma nessun danno segnalato”. Lo ha spiegato il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino Mario Bellizzi, impegnato in queste ora in diversi sopralluoghi, da pochi minuti ha lasciato il Tribunale, che e’ stato uno degli edifici evacuati dopo la scossa. “Abbiamo ricevuto numerose telefonate in sala operativa da parte di persone che volevano essere rassicurate”- ha dichiarato Bellizzi. “La maggior parte di queste erano persone spaventate, preoccupate dopo la scossa, ma voglio sottolineare che non abbiamo avuto telefonate per segnalazioni di danni, né tanto meno richieste di intervento per incidenti o situazioni di emergenza”, ha proseguito il comandante dei Vigili del Fuoco, tranquillizzando così la cittadinanza. Ma la vera preoccupazione e’ che possano esserci altre scosse: “Serve tempo per capire se la scossa è isolata”.

Bellizzi ha poi sottolineato l’incertezza su eventi che restano imprevedibili: “Ovviamente, questo non lo posso dire con certezza, né credo che possano farlo i colleghi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. È troppo presto per capire se questa scossa è un evento isolato o se è parte di uno sciame sismico che potrebbe proseguire. Bisogna aspettare e monitorare attentamente la situazione nei prossimi giorni.” Evacuazioni precauzionali e nessuna criticità in città..Il comandante ha anche confermato che molti datori di lavoro e istituzioni hanno messo in atto misure di sicurezza, tra cui l’evacuazione precauzionale di edifici pubblici e privati. “Abbiamo visto che diversi datori di lavoro hanno provveduto a far evacuare i propri dipendenti, e lo stesso è accaduto in uffici pubblici. Come avrete visto anche qui al Tribunale di Avellino, sono state prese misure per garantire la sicurezza”, ha aggiunto Bellizzi. “Fortunatamente, da questo punto di vista, non ci sono state segnalate criticità.”