Il sindaco di Grottolella dopo il terremoto: “Il primo pensiero è stata la scuola”

Dieci secondi di paura a Grottolella, epicentro della scossa che nel pomeriggio ha fatto tremare l’Irpinia. Il sindaco si è precipitato subito alla scuola del paese, dove erano presenti circa 150 bambini. “Il primo pensiero è stato per loro – ha dichiarato –. Fortunatamente tutto era sotto controllo, solo tanta paura”.

Nelle prossime ore partiranno le verifiche sugli edifici pubblici e privati: “Domani formerò una task force per valutare i danni e garantire la sicurezza di tutti”, ha aggiunto il sindaco. Contattata la Prefettura, è in corso il coordinamento con la Protezione civile. Le scuole potrebbero riaprire lunedì, dopo i controlli. “Massima allerta nei prossimi giorni, ma nessun allarmismo”, ha concluso il primo cittadino.