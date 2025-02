Scopri l’Universo: parte il nuovo corso di astronomia dell’Associazione Cambia-Menti

L’associazione Cambia-Menti, attiva nel comune di Atripalda, è entusiasta di annunciare il lancio di un nuovo corso di astronomia gratuito, rivolto a tutti gli appassionati del cielo, dai principianti agli esperti.

Il corso prenderà il via il 7 marzo 2025 e si terrà ogni venerdì sera, con una durata complessiva di 4 incontri. Questo programma vuole essere una preziosa occasione per scoprire la storia, l’evoluzione e i segreti dell’universo.

Il corso si dividerà in due parti: una teorica, in cui gli iscritti potranno approfondire concetti chiave come l’evoluzione dell’universo e la formazione del nostro sistema solare, e una pratica, che culminerà in un’uscita sul campo durante la quale i partecipanti potranno utilizzare un telescopio per osservare il cielo notturno. In questo modo, gli studenti potranno mettere in pratica quanto appreso e vivere un’esperienza diretta con gli astri.

Oltre alla componente teorica, il corso comprenderà attività pratiche ed esperimenti interattivi che permetteranno di esplorare il legame tra astronomia e vita quotidiana. I partecipanti scopriranno come la scienza astronomica abbia un impatto sulle nostre vite, spesso senza che ce ne rendiamo conto, arricchendo la loro comprensione del cosmo.

Il programma di quest’anno si estende oltre il primo ciclo di lezioni. Dopo questo primo ciclo, infatti, è previsto un secondo, ancora più approfondito, e un corso speciale dedicato alla storia dell’esplorazione spaziale, che includerà modellini e filmati inediti. Le attività del corso fanno parte di un ampio programma che si sviluppa per tutto il 2025, e sono pensate per un pubblico di tutte le età, senza necessità di competenze pregresse.

Luca Guido Salomone, primo presidente all’epoca dell’associazione e attuale socio, che gestisce personalmente l’organizzazione e le lezioni del corso di astronomia, ha dichiarato: “Il corso nasce da una precedente esperienza che abbiamo avuto nel 2017, seguita da altri eventi a tema astronomico. Recentemente, molte persone ci hanno chiesto se avessimo intenzione di riproporre un’iniziativa simile. Più ampiamente, possiamo dire che questo corso rientra nelle attività ‘promosse dal basso’ che, come associazione, organizziamo per animare Atripalda e i comuni limitrofi. Siamo felici di vedere tanto interesse e di poter offrire un’opportunità formativa unica per la nostra comunità ed è perfetta per chiunque desideri avvicinarsi al meraviglioso e misterioso mondo dell’astronomia.”

Le iscrizioni sono già aperte, ma i posti sono limitati. Per maggiori informazioni e per iscriversi, è possibile contattare l’associazione Cambia-Menti attraverso i suoi canali social ufficiali su Facebook e Instagram.