Irpino picchiato, rapinato e lasciato seminudo in strada a Capaccio Paestum

Brutta esperienza per un 60enne irpino che è stato picchiato, rapinato e lasciato seminudo in strada a Capaccio Paestum da un aggressore, presumibilmente un extracomunitario. L’episodio è avvenuto nella tarda serata di ieri, intorno alle 22:30, nei pressi della pineta, dove l’uomo si era appartato. Il 60enne è stato colpito con calci e pugni. L’aggressore lo ha costretto a uscire dalla vettura ed è fuggito con l’auto rubata. Il veicolo è stato poi ritrovato carbonizzato a Campolongo, dopo essersi schiantato contro un palo. Probabile che l’incendio sia stato appiccato per cancellare eventuali tracce.

Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Agropoli, impegnati nell’identificazione dell’aggressore. Il 60enne è stato trasportato in ospedale, ma fortunatamente le sue condizioni non destano preoccupazione.