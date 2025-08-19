Scoperti con cocaina e hashish: nei guai due giovani del Baianese

SPERONE- Scoperti con cocaina e hashish, nei guai due giovani. I Carabinieri della Stazione di Avella hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Avellino due persone del luogo, di 21 e 19 anni, per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Nel corso di una perquisizione personale e domiciliare, i militari hanno rinvenuto circa 20 palline di cocaina e 25gr. di hashish.La lotta contro l’abuso di alcool e droga tra giovani e automobilisti rappresenta una delle priorità dell’Arma per garantire la sicurezza e la tutela della salute pubblica.