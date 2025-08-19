Furti e guida sotto effetto di alcol e droga: giro di vite dei Carabinieri nel Vallo e Mandamento

VALLO LAURO-BAIANESE- Con mirati servizi di controllo, i Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino continuano a dedicare attenzione all’attività di perlustrazione, implementando, in linea con le direttive del Prefetto Dr.ssa Rossana Riflesso, il monitoraggio del territorio, con particolare riguardo alle aree più sensibili. L’obiettivo è sia la deterrenza sia l’intervento tempestivo ed efficace quando necessario.

Negli ultimi giorni, decine di pattuglie hanno presidiato il territorio di competenza della Compagnia di Baiano, concentrandosi principalmente sui comuni del Mandamento Baianese e del Vallo di Lauro. I servizi, articolati attraverso posti di blocco e vigilanza dinamica lungo le principali arterie stradali, hanno consentito di sottoporre a verifica numerosi veicoli e i rispettivi occupanti. I controlli sono stati finalizzati, oltre che alla prevenzione dei furti, anche al contrasto dell’uso di sostanze stupefacenti e della guida in stato di ebbrezza.