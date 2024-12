Scontro tra due vetture sul ponte tra Quattrograna e San Tommaso: due feriti

AVELLINO- Uno scontro tra due vetture, per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Locale, e’ avvenuto pochi minuti fa in prossimità del ponte che collega San Tommaso a Quattrograna. Coinvolte due vetture, una Matiz ed un’Audi. Entrambi gli automobilisti sono finiti in ospedale. Sul posto per gli accertamenti ci sono gli agenti della Polizis Locale agli ordini del comandante Michele Arvonio.

In aggiornamento