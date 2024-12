Scandone Avellino, Donatella Buglione convocata come coach al torneo nazionale di Scauri

L’Asd Felice Scandone Avellino è lieta di comunicare che l’assistant coach di Sanfilippo, Donatella Buglione, è stata convocata come coach della Rappresentativa Campania, per la categoria 2010 femminile, in vista del torneo nazionale di Scauri in programma per i giorni 13/14/15 Dicembre

2024.

L’allenatrice già referente provinciale del minibasket, guida con grande successo l’under 13 e l’under 15 dell’Acsi Basket Avellino ed è capo allenatrice della serie C femminile della stessa società.

Il presidente della Scandone Avellino, Marco Trasente, intende congratularsi con la sua tesserata e augurarle un grosso in bocca a lupo per il prossimo torneo alle porte, con l’augurio di portare a casa ottimi risultati.