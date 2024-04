Scontro frontale sulla Variante: muore 68enne

Gravissimo incidente lungo la Variante, sessantottenne deceduto sul colpo. Lo scontro frontale nei pressi del bivio di una cava che si trova lungo l’arteria di collegamento. Un’ utilitaria ha impattato contro un Suv nell’incidente frontale ha perso la vita l’anziano, a quanto risulta originario del serinese. L’incidente è avvenuto poco fa lungo la Variante di Avellino. L’altro ferito, sbalzato dall’abitacolo della vettura nell’impatto, e’ ricoverato al Pronto Soccorso con politraumi, non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto per ricostruire la dinamica dell’incidente ci sono le forze dell’ordine per ricostruire quanto avvenuto. Polizia, Carabinieri e Vigili del Fuoco sono impegnati nelle operazioni di rilievo, controllo della viabilità e messa in sicurezza dell’area.

In aggiornamento