Scomparsa Peppino Gargani, domani la camera ardente ad Avellino: funerali al Duomo

Scomparsa Peppino Gargani, prende il via oggi il lungo omaggio istituzionale e civile allo storico esponente della Democrazia Cristiana. Nella giornata di oggi, 28 maggio, sarà allestita la camera ardente presso la Camera dei Deputati, nella Sala Aldo Moro di Montecitorio, a partire dalle ore 12.

Successivamente la salma raggiungerà Avellino, dove domani, venerdì 29 maggio, sarà allestita una seconda camera ardente presso Palazzo Caracciolo, sede della Provincia, in piazza Libertà, a partire dalle ore 9.

Nel pomeriggio dello stesso giorno, alle ore 16, si terranno i funerali nel Duomo di Avellino, dove è prevista la partecipazione di rappresentanti istituzionali, esponenti politici e cittadini che vorranno rendere omaggio a una delle figure più rappresentative della storia politica irpina e nazionale.

Il rito religioso proseguirà poi sabato 30 maggio a Morra De Sanctis, paese d’origine dell’ex parlamentare, dove alle ore 11.30 sarà celebrata una nuova funzione nella Chiesa Madre. Al termine, la salma sarà tumulata nel cimitero del comune irpino.