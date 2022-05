Scomparsa Mimì Manzo, due indagati: una per sequestro di persona e false dichiarazioni al Pubblico Ministero, l’altra per favoreggiamento in sequestro di persona e false dichiarazioni al Pm. Sono le ultime, clamorose novità: due iscrizioni nel registro degli indagati da parte della Procura di Avellino.

Una delle due ingadate, a quanto pare, è la figlia 21enne dell’uomo scomparso, l’altra è un’amica della figlia, anche lei 21enne.

Ricordiamo che Manzo, 69enne di Prata Principato Ultra, è scomparso la sera dell’8 gennaio 2021. Da allora, non si hanno più notizie di lui.