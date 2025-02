Scomparsa Manzo, la sorella Filomena: prego Dio che ci faccia trovare almeno le ossa

PRATA PRINCIPATO ULTRA- “Mio fratello non salterà mai fuori, è una cosa terrificante, un famigliare non si potrà mai mettere l’anima in pace. Ogni notte prego Dio che ci faccia trovare almeno le ossa di Mimì, ha bisogno di una degna sepoltura”. Sono le parole di Filomena Manzo, una delle sorelle di Domenico, scomparso nel nulla la sera dell’8 gennaio 2021 a Prata Principato Ultra. Intervistata da Gianvito Cafaro di “Chi l’ha visto?”, Filomena ha espresso quella che è la speranza almeno di dare una degna sepoltura a suo fratello. Nella puntata del programma di Federica Sciarelli sono state ascoltate le testimonianze dei familiari di Mimi’ Manzo, le sorelle, la figlia Romina e l’avvocato Federica Renna, dopo la svolta nelle indagini di Procura della Repubblica e Carabinieri sulla scomparsa del settantenne.