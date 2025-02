Giorno del Ricordo: evento commemorativo al Convitto

In occasione del “Giorno del Ricordo”, istituito con la Legge 30 marzo 2004, n. 92, il Convitto Nazionale “Pietro Colletta” di Avellino, in collaborazione con la Prefettura, ha organizzato un evento commemorativo per onorare la memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata nel secondo dopoguerra.

La cerimonia si terrà lunedì 10 febbraio, alle ore 11:30, presso la Sala Rotonda del predetto Istituto. L’iniziativa vuole essere un momento di riflessione per mantenere viva la memoria di una delle pagine più dolorose della nostra storia nazionale. Durante l’evento verranno ricordati gli italiani che persero la vita nelle foibe e coloro che furono costretti a lasciare le proprie terre.

L’impegno degli studenti sarà un elemento centrale della commemorazione, affinché il ricordo di quei tragici avvenimenti possa essere trasmesso alle nuove generazioni con consapevolezza e responsabilità. Gli allievi, attraverso le ricerche storiche effettuate, letture di testimonianze e rappresentazioni artistiche, daranno prova dell’importanza della partecipazione attiva nella diffusione della conoscenza delle vicende nazionali. Alla cerimonia parteciperanno le autorità provinciali, condividendo il comune intento di rafforzare i valori del “ Ricordo”.