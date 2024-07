Scomparsa giudice Cozzino, camera ardente in Tribunale: i messaggi di cordoglio

AVELLINO- Camera ardente a Palazzo di Giustizia per il giudice Vincenza Cozzino, deceduta per le conseguenze di un gravissimo malore che due mesi l’aveva colpita. La salma del magistrato giungerà domani pomeriggio presso il Tribunale di Avellino, dove alle 15 nella Cappella al primo piano del Palazzo di Piazza D’Armi sarà allestita la camera ardente. La cerimonia funebre è prevista per sabato alle 16 presso la Chiesa del Rosario. Una vita spesa per lo studio e i tanti successi personali e professionali conseguiti e il suo lavoro di Magistrato, apprezzato da tutti. Come dimostrano i tantissimi messaggi di cordoglio che stanno giungendo in queste ore in memoria e per rappresentare la vicinanza ai familiari e agli amici della dottoressa Cozzino. A partire dal Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati di Avellino, in una nota firmata dal presidente Fabio Benigni e dal segretario Francesco Castellano, hanno rappresentato infatti come: Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avellino, nell’apprendere la triste notizia della pre-

matura scomparsa della dott.ssa Vincenza Cozzino, esprime, a nome dell’intera avvocatura Irpina, sentite e sincere condoglianze a tutta la famiglia, ricordando le elevate doti umane e

professionali del Magistrato nonché la disponibilità e il rispetto che ha costantemente riservato alla Classe Forense locale”. Anche l’ AIGA Sezione di Avellino ha voluto esprimere con una nota:” il proprio cordoglio per la scomparsa della Dott.ssa Vincenza Cozzino, Magistrato che, nell’assolvere al proprio ruolo, ha saputo coniugare indiscusse doti umane e professionali”. Cordoglio e’ stato espresso anche dal Comitato Pari Opportunità presso il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Avellino che: “esprime il proprio cordoglio alla famiglia della dott.ssa Vincenza Cozzino, Giudice del Tribunale di Avellino, le cui capacità umane e professionali rimarranno vive nella memoria di tutti coloro che l’hanno conosciuta”.