Scomparsa Franco D’Ercole, cordoglio della politica

La città di Avellino si stringe nel dolore per la scomparsa di Franco D’Ercole, volto storico della destra irpina e campana. Numerosi i messaggi di cordoglio che in queste ore stanno arrivando dal mondo della politica che hanno voluto ricordare la figura di D’Ercole, sottolineandone il rigore morale, l’equilibrio e il profondo legame con l’Irpinia.

“Franco D’Ercole ha sempre rappresentato un simbolo di coerenza in politica. Una coerenza aperta al confronto, mai ottusa, improntata al dialogo. Ha vissuto la politica senza mai scendere a compromessi con i propri valori e le proprie idee. La sua scomparsa lascia un vuoto importante perché D’Ercole è stato il rappresentante di una politica sana, che si nutriva del contatto diretto con il territorio, che del territorio sapeva interpretare esigenze, istanze, umori. Da rappresentante istituzionale si è sempre contraddistinto per la sua attenzione, dedizione, per il suo impegno. D’Ercole è stato un politico vero. Pur nella distanza delle posizioni e delle idee politiche, sono certo che ne sentiremo tutti la mancanza perché oggi c’è sempre più bisogno di una politica fatta con garbo e signorilità, come lui ha saputo farla. Le mie condoglianze ed il mio cordoglio più sentito alla famiglia per la grave perdita. Un abbraccio al figlio Giovanni con cui abbiamo condiviso, seppur su posizioni contrapposte, una importante esperienza politica ed amministrativa al Comune di Avellino e che dal papà ha ereditato passione politica e coscienza civile”. Lo dichiara il consigliere regionale Maurizio Petracca.

“Un politico appassionato e sincero, un uomo sempre vicino al territorio e alla sua Irpinia.

Ha esercitato la funzione pubblica con il valore della proposta e della concretezza.

La scomparsa di Franco D’Ercole priva la classe dirigente politica irpina di un uomo attento e rigoroso.

Unitamente ai colleghi del gruppo consiliare del PD, rivolgiamo un pensiero affettuoso alla famiglia e alla comunità politica dell’onorevole D’Ercole” commenta Luca Cipriano, capogruppo del Partito democratico al Comune di Avellino.