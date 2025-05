Montefredane, il confronto: la ZES per lo sviluppo delle aree interne

Venerdì 30 maggio 2025, alle ore 11:30, presso la sala conferenze della Bacotrans SRL, sita nella Zona Industriale di Arcella, Montefredane, si terrà un’importante iniziativa dedicata allo sviluppo delle aree interne attraverso la ZES Unica.

L’appuntamento rappresenta un significativo momento di riflessione e confronto, che si inserisce in un contesto strategico per il territorio: proprio nel distretto industriale di Arcella, ricadente nel comune di Montefredane, è stata rilasciata – nel luglio 2022 – la prima Autorizzazione Unica ZES in Italia.

All’incontro interverranno i titolari della Bacotrans, Roberto Barbieri e Beniamino Codella, e parteciperanno il sindaco di Montefredane, Ciro Aquino, e il presidente del Consorzio Asi di Avellino, Pasquale Pisano. Le conclusioni saranno affidate al Coordinatore della Struttura di Missione ZES Unica, Giosy Romano.

Saranno presenti anche imprenditori e amministratori locali, convinti della necessità di sostenere con determinazione lo sviluppo della ZES. È fondamentale – sottolineano – garantire stabilità normativa, continuità temporale degli incentivi e coerenza tra gli strumenti di promozione e sostegno attivati a livello centrale, senza trascurare le opportunità offerte dal quadro europeo.

Il Coordinatore Romano illustrerà nel dettaglio i principali incentivi fiscali: le imprese possono accedere a crediti d’imposta per investimenti produttivi, con tetti elevati e cumulabilità con altri aiuti di Stato, nei limiti stabiliti dalla normativa UE. Saranno inoltre presentate le potenzialità dello Sportello Unico Digitale: attraverso il portale ZES Unica, è possibile gestire tutte le pratiche online con un interlocutore unico, rappresentato dalla Struttura di Missione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

“La presenza del Coordinatore Romano a Montefredane – ha dichiarato il Sindaco Aquino – ci rende particolarmente orgogliosi per il lavoro sinergico portato avanti in questi anni, che ha prodotto risultati importanti per la crescita economica del nostro territorio. Siamo convinti che l’impegno profuso sia stato utile, come dimostrano i significativi investimenti registrati e la positiva ricaduta occupazionale.”