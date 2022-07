Scomparsa del giovane Francesco Rodia, il cordoglio del M.I.D. Campania

A nome di tutto il Coordinamento Regione Campania del M.I.D. il Movimento Italiano Disabili, intendiamo esprimere il nostro sentito cordoglio per l’improvvisa e prematura scomparsa del giovane amico Dr. Francesco Rodia, unendoci al dolore immenso e profondo della famiglia, del caro amico Claudio e di tutta la comunità Serinese dove lui risiedeva.

Francesco è stato per noi un giovane davvero esemplare, dal cuore grande e sensibile soprattutto verso i diversamente abili e le loro problematiche, è stato un importante punto di riferimento per noi e per tutti, oggi lascia un ricordo indelebile e incancellabile nel nostro cuore.

Nemmeno un anno fa Francesco, rivolgendosi al nostro Coordinamento e al nostro Movimento, con grande e profonda sensibilità oltre che apprezzamento per il nostro costante impegno e operato ci propose di organizzare e promuovere insieme a lui un’iniziativa sociale volta proprio alla promozione dell’arte e dell’inclusione sociale oltre che dell’integrazione, manifestazione che decidemmo di chiamare “Emozioni a Colori”, iniziativa quest’ultima che fu svolta grazie anche alla partecipazione e collaborazione di due realtà associative locali, che trovò ospitalità per lo svolgimento proprio presso il Bar Tilt locale adiacente il Parco Santo Spirito, che lui stesso Francesco gestiva quotidianamente con grande passione impegno e dedizione insieme all’amico Claudio Morassi.

Le prossime Edizioni di “Emozioni a Colori” da oggi nel ricordo di Francesco, che sicuramente riproporremo e riorganizzeremo nel tempo come impegno che assumiamo sin da ora come Coordinamento a lui saranno dedicate, perché nel nostro cuore sarà sempre vivo il suo immenso ricordo e insegnamento di uomo e di persona esemplare di grande spessore umano quale ha sempre dimostrato di essere.