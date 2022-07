Camera di Commercio Irpinia Sannio, Confindustria Avellino propone Bruno alla presidenza

Confindustria Avellino al fine di evitare una pericolosa situazione di stallo che si sta creando nelle convergenze sulla Presidenza della neo costituita Camera di Commercio Irpinia Sannio, nell’intento di scongiurare qualsiasi possibile rischio di eventuale commissariamento, e soprattutto per tutelare tutte le categorie economiche e le componenti socio-economiche rappresentate in Consiglio, con grande senso di responsabilità, propone come candidato alla Presidenza Giuseppe Bruno, imprenditore che per le sue capacità, attività e relazioni può ben rappresentare gli interessi di entrambe le Province.

La candidatura di Giuseppe Bruno, che in poco tempo ha ottenuto ampi consensi ed il sostegno di diverse organizzazioni, può rappresentare la giusta sintesi di unità e condivisione di un percorso che possa portare ad una maggioranza più ampia per meglio guidare la Camera in un clima di dialogo e partecipazione a vantaggio delle imprese e dell’intero tessuto economico e sociale delle due province.

Confindustria Avellino auspica che vi sia la massima convergenza sul nome di

Giuseppe Bruno e si dichiara favorevole ed aperta ad accogliere il sostegno di

tutte le altre componenti del Consiglio Camerale.