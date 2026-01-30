Scomparsa Ciarcia, domani i funerali a Venticano

Si è spento all’età di 69 anni Michelangelo Ciarcia, figura stimata e conosciuta a Venticano e in tutta l’Irpinia. Commercialista e imprenditore, era responsabile dello storico prosciuttificio di Venticano, fondato dal bisnonno.

Accanto all’attività professionale e imprenditoriale, Ciarcia è stato fortemente impegnato in politica e nelle istituzioni, militando nella Democrazia Cristiana, nel Partito Popolare e successivamente nel Partito Democratico. Ha ricoperto incarichi amministrativi dal Comune di Venticano fino all’Alto Calore.

Le esequie muoveranno domani dalla casa dell’estinto in via Galileo Galilei. Il rito funebre sarà celebrato alle ore 11 nella chiesa di Santa Maria e Sant’Alessio a Venticano. La comunità si stringe attorno alla famiglia in questo momento di dolore.