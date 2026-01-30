San Martino Valle Caudina, cinquanta dosi di cocaina,bilancino e soldi: ventiseienne arrestato dalla Polizia

SAN MARTINO VALLE CAUDINA- Arrestato per detenzione ai fini dello spaccio di droga Vincenzo Hedhili Amin, scoperto con 50 dosi di cocaina, soldi e bliancini. La Polizia del Commissariato di Cervinara ha tratto in arresto nel comune di San Martino Valle Caudina il ventiseienne originario di Montesarchio e residente in San Martino Valle Caudina, per averlo rinvenuto nella flagranza della detenzione ai fini di spaccio di 50 dosi preconfezionate di cocaina, bilancini di precisione e cospicue somme di denaro. Il 26enne ha nominato l’Avvocato Vittorio Fucci come proprio difensore di fiducia. In particolare a seguito di perquisizione domiciliare e personale veniva rinvenuto con 50 dosi preconfezionate di cocaina, cospicue somme di denaro e bilancini di precisione. Come si ricorderà il 26enne è stato più volte arrestato per reati in materia di droga nelle operazioni riguardanti la nota “Piazza La Garde” di Montesarchio. Il 26enne è stato tradotto presso il carcere di Bellzzi Irpino.