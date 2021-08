Attualità Scommesse senza confini, il calcio che va oltre 7 Agosto 2021

La passione per il calcio è un filo rosso che lega popoli di quasi tutto il mondo in una sola matassa fatta di gioia, dolore, sconfitte e tante grandi soddisfazioni, soprattutto di recente; e non c’è alcun dubbio che questa passione sia anche il motore che trascina con sé il grande carrozzone delle scommesse sportive.

Perché fermarci alla Serie A?



Quando gioca la nostra squadra del cuore, non ci sono distrazioni che tengano, ma quando la Serie A nostrana se ne va in vacanza, perchè smettere di emozionarci? L’incredibile vastità di scelta che abbiamo a disposizione per quanto riguarda i media, ci permette di seguire i campionati e i tornei calcistici da tutte le parti del mondo, quindi non c’è bisogno, in realtà, di attendere che la pausa estiva finisca, ma usarla per ampliare gli orizzonti sportivi al di fuori dei nostri confini.



Basti pensare a quanti campionati di altissimo livello ci sono in Europa: la Premier league come punta di diamante con 20 squadre e diverse divisioni tra cui scegliere, la Liga e la Bundesliga al seguito, senza contare poi sui tornei internazionali. Gli Europei del 2020 sono stati l’evento sportivo più seguito finora nel 2021, con le Olimpiadi in corso come uniche rivali.



Un solo cuore, tante scommesse



Il campo del gioco d’azzardo online è particolarmente florido ed è diventato un pilastro portante per l’economia che gira intorno agli sport, soprattutto per i casinò stranieri; infatti si può prendere come esempio il Regno Unito, il quale regge parte delle sue finanza sui suoi numerosi bookmaker.

In quanto uno degli sport più seguiti, il calcio offre anche le migliori possibilità e varietà di scommesse all’orizzonte e si può dire che è una disciplina sportiva che non dorme mai.

Gli scommettitori calcistici sanno che quando si punta sul calcio, non si fa solo sul risultato finale, ma che c’è un vero e proprio universo che ruota intorno a questo sport e si può azzardare su qualunque cosa lo riguardi.

Pensiamo ai trasferimenti che avvengono ogni anno nel calcio mercato, tra giocatori, allenatori e tecnici, gli infortuni, e come queste cose influiscano sulle quote in maniera significativa scaturendo una varietà di scommesse relative ad ogni partita difficili da immaginare; per questo negli ultimi anni il volto del gioco d’azzardo cambia e moltissimi scommettitori accaniti si affidano a casinò non AAMS per trovare il loro divertimento consapevole.



I siti non AAMS sotto i riflettori

Scommettere online è diventato più comune di quanto non lo fosse in passato, e i siti che si occupano di gioco d’azzardo online in Italia sono regolamentati dalla licenza AAMS (Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato) a protezione dell’utente e dell’allibratore.







Esistono però altre realtà non AAMS che operano ugualmente nella completa legalità sotto una licenza rilasciata internazionalmente che a differenza dei primi, a volte hanno minori restrizioni, maggiore scelta relativamente al livello di scommesse, meno limiti di puntata e che seguono molti più campionati calcistici provenienti da tutto il mondo; non proteggono il giocatore secondo la legge Italiana, ma seguono un protocollo internazionale che è spesso ben citato in termini e condizioni.

I siti non AAMS sono internazionali ma accettano senza alcun problema utenti dall’Italia perché le loro piattaforme sono spesso tradotte nella nostra lingua e adottano metodi di pagamento popolari anche nel nostro Paese. Se siete incuriositi potete cliccare qui per visualizzare una tra le migliori liste di siti scommesse non aams presenti sul mercato.

Insomma l’amore per il calcio non è una semplice sbandata stagionale, è una passione che se ben coltivata, continua a trasportarci tutto l’anno e che non conosce né confini geografici né di campionato. I mezzi a nostra disposizione per poterlo seguire ci sono, le scuse per non farlo invece sono finite.