Benevento Career Day all’Università del Sannio, al via le iscrizioni 7 Agosto 2021

L’Università del Sannio organizza anche quest’anno il Career Day, una giornata per favorire l’incontro tra i propri studenti/laureati e il mondo del lavoro.

L’appuntamento è il 16 settembre, nel Complesso di Sant’Agostino, con 27 imprese partecipanti di diversi settori. Prima di quella data sono in programma due seminari on line, curati dall’associazione Alumni UniSannio, per giungere preparati ai colloqui con le aziende: il 10 settembre “Il CV come passaporto per esperienze internazionali” e il 14 settembre “Self branding: come valorizzare al meglio il proprio profilo professionale”.

Per partecipare è importante registrarsi sul sito dedicato: www.careerdayunisannio.it

Le aziende partecipanti: Achabmed, Advanced Systems, Alleanza Assicurazioni, ALTEN, AYES, BARS, Be Packaging, Capgemini, Decathlon, DecHit, Hotel Management, Hubilia, InnovaWay, Intelligentia, NSE, Pasqualicchio, Polaris Farmaceutici, ProgeSoftware, QBAI, QiBit, Reply Sytel, Sadas, Sanniomatica, Spindox, S&R Farmaceutici, TIBCO, UMANA.

“Il Career Day – dichiara il prof. Ennio Cavuoto, delegato all’Orientamento dell’Ateneo sannita – è uno dei più importanti eventi di recruiting promosso dall’Università del Sannio, una formidabile opportunità per i nostri studenti, laureandi e laureati di entrare in contatto con il mondo dell’impresa e delle professioni e, in una sola giornata, individuare potenziali datori di lavoro, sostenere colloqui a fronte di nuove posizioni aperte, aggiornare il proprio CV, ricevere utili spunti di orientamento in uscita e fare networking. La presenza, infine, di così tante aziende, operanti nei più svariati campi e settori applicativi, ne fa, infine, un evento di sicuro interesse per tutti gli studenti dell’Ateneo”.