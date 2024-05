Scippo Infermieristica: Forza Italia chiede al Ministro Bernini di convocare il Rettore

Corso di laurea in Scienze Infermieristiche: “A seguito delle notizie relative ad una possibile chiusura del Corso di laurea in Scienze Infermieristiche con sede in Grottaminarda, i circoli di Forza Italia di Ariano Irpino e Grottaminarda hanno incontrato a Caserta, nei giorni scorsi, il Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica, Anna Maria Bernini, per interessarla della questione e chiederle un approfondimento che tuteli le ragioni del nostro territorio”.

E’ quanto si legge in una nota congiunta dei due circoli che precisano anche: “la competenza è esclusiva del Rettore ma il Ministro lo convochi”.