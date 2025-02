Sciopero dei magistrati, ad Avellino aderisce quasi il settanta per cento

AVELLINO- Ventinove magistrati hanno aderito allo sciopero promosso dall’Associazione Nazionale Magistrati per protestare contro la riforma costituzionale dell’ordinamento giudiziario voluta dal governo Meloni. Si tratta del sessantanove per cento dell’organico presso il Tribunale (il settore giudicante) e la Procura della Repubblica di Avellino (settore inquirente). Le ragioni della protesta e l’adesione allo sciopero sono state ribadite in una nota diffusa nella mattinata.